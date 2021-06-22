بغداد تكشف عن زيارة وفد عسكري عراقي الى السعودية

2021/06/22 | 15:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن وفدا عسكريا عراقيا زار المملكة العربية السعودية....

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