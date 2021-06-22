تركيا تعلن تصفية قيادي كبير بالعمال الكردستاني شمال العراق

2021/06/22 | 15:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الاستخبارات التركية اليوم الثلاثاء، تحييد أولاش دوغان، وهو أحد عناصر "حزب العمال الكردستاني"، المطلوب بالنشرة الحمراء، خلال عملية في مدينة السل...

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