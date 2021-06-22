2021/06/22 | 15:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التربية تعلن نتائج السادس الابتدائي في ميسان للطلبة الخارجيين ومحو الامية » وكالة الأنباء العراقية

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن نتائج السادس الابتدائي في ميسان للطلبة الخارجيين ومحو الامية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن نتائج السادس الابتدائي في ميسان للطلبة الخارجيين ومحو الامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).