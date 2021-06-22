2021/06/22 | 15:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رسميا مواعيد دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد (2021-2022)، وكشف عن الشروط والقرارات الخاصة بالنسخة الجديدة من البطولة القارية.وقرر الكاف السماح لـ12 اتحادا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الـ”كاف” يعلن موعد نهائي دوري الأبطال المركز الخبري الوطني.

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