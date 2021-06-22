2021/06/22 | 15:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال مصدران مطلعان على محادثات لمجموعة “أوبك+” اليوم الثلاثاء، إن المجموعة تدرس زيادة تدريجية أخرى في إنتاج النفط اعتبارا من آب 2021، وذلك مع تعافي الطلب على الخام.وتعيد منظمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أوبك+ تدرس زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارا من آب المركز الخبري الوطني.

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