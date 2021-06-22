مع شرب كمية معينة يوميا.. دراسة ترصد

2021/06/22 | 15:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت دراسة جديدة إلى أن شرب كمية معينة

من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة

بأمراض الكبد المزمنة والوفاة من

جرائها.

وذكرت الدراسة، التي نشرت في دورية "بي

أم سي" للصحة العامة، ونشرت تفاصيلها "سي

إن إن"

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