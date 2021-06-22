لجنة برلمانية تطالب بإلغاء

2021/06/22 | 15:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي

والتخطيط الاستراتيجي النيابية، حازم

الخالدي، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب

إلى تشريع قانون التعليم الموازي و

تخفيض الأجور العالية المفروضة على

الطلاب.

للحصول على آ

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