العراق واليابان يبحثان تأسيس مشـروع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد

2021/06/22 | 15:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب،

بشير حـداد، اليوم الثلاثاء، مع السفير

الياباني في بغـداد سبل تعزيز التعاون

الإقتصادي وتأسـيس مشـروع الشراكة

الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.

وقال مكتب حداد ف

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