التربية تحدد ضوابط الترشيح لدخول اختبارات القبول في مدارس الموهوبين

2021/06/22 | 16:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، ضوابط الترشيح لدخول الاختبارات التشخيصية للقبول في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2021 – 2022 للصف الرابع الابتدائي والصف الاول المتوسط.وقالت المشرف العام على مدارس الموهوبين في العراق وصال محمد جبر في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “ضوابط التقديم على مرحلة الرابع الابتدائي في محافظات (بغداد …

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