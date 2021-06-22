العمل تطلق الدفعة السادسة من راتب المعين المتفرغ لشهر حزيران

2021/06/22 | 16:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إطلاق الدفعة السادسة من راتب المعين المتفرغ لشهر حزيران.وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل عصام عبداللطيف التميمي في تصريح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “سيتم اطلاق الدفعة السادسة من راتب المعين المتفرغ لشهر حزيران في بغداد …

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