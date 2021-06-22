اندلاع حرائق هائلة في ثلاث قرى باقليم كوردستان بسبب القصف التركي

2021/06/22 | 16:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات حربية تركية اليوم الثلاثاء 22/6/2021، جبل لنكي بالقرب من مجمع هيتيتي التابع لمنطقة ديرلوك بحدود قضاء آميدية، بحجة وجود كريلا حزب العمال الكوردستاني، ادى القصف الى خسائر بمزارع المواطنين في المنطقة.

وقال جيا سليم وهو احد سكان ناحية ديرلوك لـ PUKmedia، ان الطائرات الحربية التركية تحوم باستمرار في المنطقة وبدات اليوم بقصف جبل لينكي بحدود قضاء آميدية وادى القصف الى خسائر بمزارع المواطنين، مضيفا، انه لم يعرف حتى الان الخسائر البشرية للقصف التركي.

من جهة اخرى، قصفت المدفعية التركية حدود منطقة باتيفا استهدف القصف عددا من القرى، ادى الى اندلاع حريق هائل باملاك المواطنين في المنطقة.

واوضح جهاد باتيفي وهو احد النشطاء في المنطقة لـ PUKmedia، ان القصف ادى الى اندلاع حرائق هائلة باملاك المواطنين في قرى (نزوري ورويسي وشويدني) في منطقة باتيفا.

واشار الى ان اهالي المنطقة اوصلوا نجدتهم الى الجهات المعنية للسيطرة على الحرائق المندلعة بتلك القرى.

PUKmedia بيار آميدي

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