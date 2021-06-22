تسجيل 7 حالات وفاة و622 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

2021/06/22 | 16:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة و622 اصابة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 482، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كان كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (7794 فحصاً جديداً)

• (2461) اربيل

• (1763) السليمانية

• (2969) دهوك

• (25) حلبجة

• (541) كرميان

• (35) رابرين

2.



الاصابات: (622 اصابة جديدة)

• (120) اربيل

• (236) السليمانية

• (233) دهوك

• (7) حلبجة

• (26) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (524 حالة شفاء جديدة)

• (68) اربيل

• (223) السليمانية

• (198) دهوك

• (3) حلبجة

• (28) كرميان

• (4) رابرين

4.



الوفيات: (7 حالات وفاة)

• (2) اربيل

• (3) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• ( 0 ) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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