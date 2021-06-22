الكويت: الموافقة على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022

2021/06/22 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، إن المجلس وافق اليوم الثلاثاء على الميزانية الحكومية للسنة المالية ‭‭2021-2022‬‬.

وتتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة في يناير (كانون الثاني) إنفاق ‭‭23.05‬‬ مليار دينار (‭‭76.65‬‬ مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل (نيسان) وعجزا قدره ‭‭12.1‬‬ مليار دينار.

ويأتي تصويت البرلمان اليوم وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان كانت سبباً في تأجيل إصلاحات في الدولة العضو في أوبك.

(الدولار = ‭‭0.3007‬‬ دينار كويتي)

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