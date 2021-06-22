الكويت: الموافقة على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، إن المجلس وافق اليوم الثلاثاء على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022.
وتتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة في يناير (كانون الثاني) إنفاق 23.05 مليار دينار (76.65 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل (نيسان) وعجزا قدره 12.1 مليار دينار.
ويأتي تصويت البرلمان اليوم وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان كانت سبباً في تأجيل إصلاحات في الدولة العضو في أوبك.
(الدولار = 0.3007 دينار كويتي)
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