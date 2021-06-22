مقترح تركيا في أفغانستان.. مناورات ونقاشات مفتوحة والتحديات

2021/06/22 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأميركية خطوات الانسحاب من أفغانستان يتصدر المقترح التركي بشأن تأمين مطار كابل المشهد العام، ويُنظر إليه كأحد أهم ملفات النقاش الجدية والحديثة، التي تطرح على طاولة أنقرة وواشنطن.

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