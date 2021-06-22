2021/06/22 | 16:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، 27 حزيران موعداً جديداً لفتح النافذة الإلكترونية لذوي الاختصاصات الهندسية.وقالت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 192 لسنه 2021 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تحدد موعداً جديداً لفتح النافذة الإلكترونية لذوي الاختصاصات الهندسية المركز الخبري الوطني.

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