وزارة النفط تدعو ذوي الاختصاصات الهندسية إلى التقديم عبر النافذة الإلكترونية ابتداء من 27 حزيران الحالي

2021/06/22 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعت وزارة النفط، ذوي الاختصاصات الهندسية إلى التقديم عبر النافذة الإلكترونية اعتباراً من 27 حزيران الحالي.وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 192 لسنه 2021 وبهدف تسريع الاجراءات الادارية للمتقدمين للعمل باجر يومي ، واستناداً الى توجيه وزير النفط قررت ان يكون موعد التقديم للعمل بصفة اجر يومي من ذوي الاختصاصات الهندسية اعتباراً من تاريخ 2021/6/27 بدلاً عن تاريخ 2021/7/1 وسيكون التقديم عبر الموقع الالكتروني لوزارة النفط ( oil.gov.iq)وعلى الرابط الالكتروني الذي سوف يتم الاعلان عنه بالتاريخ المذكور اعلاه ، وتم تحديد فترة التقديم بفترة اقصاها عشرة ايام من تاريخ نشر الرابط الالكتروني"./انتهى7

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