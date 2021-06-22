2021/06/22 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / عثرت قوة امنية على جثة مزارع ونجله بعد اختطافهما من قبل داعش شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوة امنية عثرت على جثة مزارع ونجله قرب مبزل في قرية العيثة شرق المقدادية شمال شرق بعقوبة بعد ساعتين من اختطافهما من قبل داعش اثناء تواجدهما في بستان بضواحي قرية شوك الريم شمال المقدادية .وتعد مناطق شمالي المقدادية من البؤر الساخنة لتنظيم داعش وما زالت تحوي بؤرا وأوكارا ومفارز تشن هجمات بين الحين والآخر./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة مزارع ونجله بعد ساعتين من اختطافهما من قبل داعش بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة مزارع ونجله بعد ساعتين من اختطافهما من قبل داعش بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).