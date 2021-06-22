مباحثات إيرانية عراقية لتعزيز التعاون الثنائي

2021/06/22 | 16:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلتقى نائب وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني "أمير محمود غفاري" اليوم الثلاثاء في بغداد، جمعا من كبار المسؤولين العراقيين وبحث معهم في سبل تعزيز التعا...

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