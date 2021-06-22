2021/06/22 | 16:10 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الثلاثاء 22 يونيو 2021 | 03:55 مساءً | عدد القراءات : 17

الدراجي يكشف ملفات فساد في وزارة النفط

كشف امين عام حركة كفى رحيم الدراجي، عن ملفات فساد كبيرة في وزارة النفط.

وقال الدراجي، خلال حديث تلفزيوني ان "تكلفة غذاء 60 موظفا اسبوعيا في احدى دوائر وزارة النفط وصلت لخمسة مليارات ونحو 400 مليون".

واضاف، ان "طقم العمل للمهندس الواحد المكون من بدلة وخوذة وحذاء تكلف الدولة 15 مليون دينار"، مطالبا المرجعية الدينية ان تعيد الفاسدين من حيث جاءوا بحسب تعبيره.

وتابع، أن "دوائر في وزارة النفط تطبع مجلة شهرية تكلفتها وصلت الى خمسة مليارات دينار".

ودعا الدراجي، المواطنين الى ثورة انتخابية كبيرة للقضاء على الفساد في البلاد.

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