2021/06/22 | 16:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مختبراتها سجلت 6003 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثل للشفاء 5038 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي: ارتفاع الإصابات من جديد المركز الخبري الوطني.

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