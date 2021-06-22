2021/06/22 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبراء بريطانيون إن استخدام أجهزة

الاستنشاق المخصصة لمرضى الربو يمكن أن

تسرع من تعافي مرضى "كوفيد-19" الذي يسببه

فيروس كورونا.

وذكر الخبراء، بحسب صحيفة "الصن"

البريطانية، الثلاثاء، أن هذه

التصريحا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارقة أمل.. "جهاز شهير" يسرع التعافي من كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارقة أمل.. "جهاز شهير" يسرع التعافي من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).