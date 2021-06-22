لجنة المراقبة توجه اتهاما للحكومة والبرلمان بشأن ملفات الفساد وفشل عقد الجلسات

2021/06/22 | 16:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني وجهت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي البرلمانية، اليوم الثلاثاء، اتهاما للحكومة ومجلس النواب حول ملفات الفساد وفشل عقد الجلسات.وقال رئيس اللجنة، حازم الخالدي، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن […]

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