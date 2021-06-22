وكيل وزير الهجرة: سيتم إعادة وجبات أخرى من مخيم الهول

2021/06/22 | 16:32 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عن اعداد النازحين في العراق، فيما أشارت إلى أن الموازنة لم تخصص منحاً مالية للنازحين.وقال وكيل وزير الهجرة والمهجرين كريم النوري في تصريح تابعته (ايزيدي 24)، إن “94 عائلة وصلت أخيراً من مخيم الهول بعدد أفراد يصل لما يقارب الـ380 شخصاً”، مبيناً أن “التدقيق …

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