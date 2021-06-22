قوباد طالباني والقنصل اليوناني يبحثان تمتين العلاقات

2021/06/22 | 16:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، في اربيل ، الدكتور ستافروس كيريميس، القنصل اليوناني العام في اقليم كوردستان، فيما بحثا العلاقات الثنائية وسبل توطيد العلاقات بين اقليم كوردستان واليونان.

في مستهل اللقاء، هنأ قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، القنصل اليوناني العام في اقليم كوردستان بمناسبة البدء بمهام عمله، مطالبا بذل اقصى الجهود لتطوير العلاقات بين اربيل واثينا لاسيما في مجالات السياحة، التعليم العالي، التراث والتجارة.

بعدها، سلط قوباد طالباني الضوء، للقنصل اليوناني، على ملخص برنامج عمل حكومة اقليم كوردستان، مؤكدا على ضرورة تنويع مصادر الايرادات، مشيدا باليونان بايلاء الاهتمام بقطاع السياحة وان تصبح نموذجا وتجربة تحتذي به اقليم كوردستان.

من جانبه اعرب القنصل اليوناني العام في اقليم كوردستان، عن استعداد بلاده بتطوير التعاون بشكل اكبر مع اقليم كوردستان خصوصا في تشكيل العلاقات بين مدن اقليم كوردستان والمدن اليونانية.



وتحدث باهتمام ايضا، انه من المقرر ان يزور رئيس الوزراء اليوناني، قريبا، العراق وانه اقليم كوردستان سيكون احد محطات زيارته.

PUKmedia ترجمة

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