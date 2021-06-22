تسجيل 6003 اصابات جديدة بكورونا في العراق

2021/06/22 | 16:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، تسجيل 6003 اصابات جديدة بفايروس كورونا و25 حالة وفاة.

ادناه الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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