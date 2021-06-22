القاء القبض على 3 أشخاص أجانب في بابل لمخالفتهم شروط الإقامة

2021/06/22 | 16:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، الثلاثاء، عن القاء القبض على 3 أشخاص أجانب مخالفين لشروط الإقامة في المحافظة.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 حزيران 2021)، ان "مفارز مشتركة من قسم الإقامة بابل - شعبة الإبعاد وجهاز المخابرات التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل، تمكنت من خلال جولة تفتيشية ضمن المحافظة من إلقاء القبض على ( 3 ) من المخالفين الأجانب لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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