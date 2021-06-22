القاء القبض على 3 أشخاص أجانب في بابل لمخالفتهم شروط الإقامة

أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، الثلاثاء، عن القاء القبض على 3 أشخاص أجانب مخالفين لشروط الإقامة في المحافظة.
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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 حزيران 2021)، ان "مفارز مشتركة من قسم الإقامة بابل - شعبة الإبعاد وجهاز المخابرات التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل، تمكنت من خلال جولة تفتيشية ضمن المحافظة من إلقاء القبض على ( 3 ) من المخالفين الأجانب لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017".
واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
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