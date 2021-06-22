ارتفاع كبير باصابات كورونا في العراق

2021/06/22 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا المستجد في العراق.

وذكرت الوزارة في موقفها اليومي، أنها سجلت 6003 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 5039 مصابا للشفاء، وسجلت وفاة 25 شخصا إثر مضاعفات الإصابة.

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