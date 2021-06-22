/ نينا / تنشر نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي في الرصافة2 وميسان والانبار

2021/06/22 | 16:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء، نتائج الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي " الخارجي ومحو الامية " للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور الاول ، في ثلاث محافظات(بغداد/الرصافة2، وميسان،والانبار)، كما اعلنتها وزارة التربية ./انتهى7#الخارجيون / الرصافة2https://drive.google.com/folderview?id=1lWgFsR_E3T_1_yxb1ihxIcm7Wxi-X4zO#الخارجيون / ميسانhttps://drive.google.com/drive/folders/1GtvEuqQ_kFvfnr9deZ-wevlxZ_xPvg60?usp=sharing#الخارجيون/الانبارhttps://drive.google.com/file/d/1d8OSZIN9WHmcvOdii9X50DhFfPkY7Yp9/view?usp=sharing#الخارجيات/الانبار[ https://drive.google.com/file/d/1mhQpJozTN3cCSZOcgFY36qPFKb0IEIEw/view?usp=sharing

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