طلب نيابي لعقد اجتماع عاجل مع الكاظمي وحكومته حول الاصلاحات الاقتصاديـة

2021/06/22 | 16:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قدمت اللجنة المالية النيابية ، طلبا رسميا لعقد اجتماع مشترك مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بحضور وزراء المالية والتجارة والتخطيط والصحة والزراعة والاتصالات ومحافظ البنك المركزي ، حول الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة الالكترونيـة واتمتة الايرادات الحكومية ./انتهى5

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