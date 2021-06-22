لقاح “فايزر” يتسبب بحالة من الفوضى في الاردن

2021/06/22 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شهدت قاعة نادي اتحاد الرمثا في محافظة إربد الأردنية، المخصصة لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، فوضى عارمة، استدعت تدخل قوات الدرك لتنظيم الدور.وقالت مديرة مديرية الصحة في الرمثا […]

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