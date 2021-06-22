هيومن رايتس ووتش: إخفاء وترحيل قسري لباكستانيين

2021/06/22 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية

بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن

السلطات الإماراتية "أخفت ورحلّت قسرا"

وافدين باكستانيين بدوافع طائفية.

وذكرت المنظمة في تقرير، أن السلطات

الإماراتية قامت في تشر

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