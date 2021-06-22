"كسر القلب" يؤدي للوفاة.. دراسة تخبرك بما يفعله الحزن بالبشر

2021/06/22 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء السر والسبب الذي يؤدي إلى

وفاة الناس في بعض الأحيان، بعد انهيار

علاقاتهم العاطفية أو فقدان شخص عزيز.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"

البريطانية، فإن علماء في "إمبريال

كوليدج لندن" وجدوا أن أح

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