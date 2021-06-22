تهم فساد تمنع محافظ كركوك من السفر الى خارج البلاد

2021/06/22 | 17:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت ادراة مطار بغداد الدولي، محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري والوفد المرافق له من السفر الى خارج البلاد اثر تهم فساد موجهة اليه.

وكان من المقرر ان يغادر الجبوري، يرافقه وفد اداري من محافظة كركوك الى تركيا ، الا ان السلطات في مطار بغداد الدولي منعته من السفر والغت رحتله.

وبحسب المصادر المتوفرة لدى PUKmedia، فأن ادارة مطار بغداد الدولي ابلغت محافظ كركوك راكان الجبوري ان هيئة النزاهة والقضاء يجلتا دعاوى قضائية عليه ولهذ السبب فأن الجبوري ممنوع من السفر الى خارج البلاد.

وكان نواب محافظة كركوك عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قد أقاموا دعاوى قضائية ضد محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري على خلفية فساد اداري ومالي.

هذا وتشير المعلومات الى ان النائب جمال شكور عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني عن محافظة كركوك قد سلم هيئة النزاهة 25 ملف فساد تتهم راكان الجبوري بمشاركته بفساد اداري ومالي.

PUKmedia خاص

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