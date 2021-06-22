"يجب ان تهب الرياح".. فيلم عن عبثية الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

2021/06/22 | 17:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما اكتشفت نورا مارتيروسيان "ناغورني قره باغ"، صدمت بـ"عبثية وضع" هذه الأرض المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، وقررت إخراج فيلم بعنوان "Should the Wind Drop"، "يجب ان تهب الرياح" وهو رواية عن مطار بدون طائرات.

في سن السابعة والأربعين، اختارت هذه المخرجة الأرمنية التي تعيش في مونبولييه في جنوب فرنسا، أن تروي قصة المدقق الدولي آلان دولاج (غريغوار كولين) الذي وصل إلى هذه الجمهورية المعلنة ذاتياً لتفحص المطار الذي ما زال حديثاً: هذا البناء يمثل فخراً وطنياً، لكن بسبب الوضع السياسي المعقد، لم يستخدم مطلقاً.

وإذا كانت القصة ذات الطابع الشعري والسريالي من نسج الخيال الروائي، فإن المطار الذي يتوسط سهول القوقاز الشاسعة، موجود فعلياً، وكذلك صعوبات افتتاحه.

على حد علم نورا مارتيروسيان، فهذا الفيلم هو الوحيد الذي صوّر في هذا الإقليم الانفصالي في أذربيجان والذي تسكنه غالبية أرمينية.



وهو كذلك أول فيلم أرمني يتم اختياره للمشاركة في مهرجان كان (دورة 2020) منذ عقود.

وقالت المخرجة لوكالة فرانس برس: "اكتشفت هذا البلد قبل 11 عاما وأذهلتني عبثية الوضع: كنت أرى بلدا لكنه غير موجود على الخرائط".

والفيلم الذي صوّر وسط مساحات شاسعة من المنطقة، يردد صدى هذا الوضع المعلق حيث السلام هش.



ويلعب الفيلم أيضا على حياد المراقب الدولي الذي سيتأثر حتما بواقع شعب قره باغ وتطلعاته.

وأوضحت نورا مارتيروسيان أن التصوير في الموقع كان "أشبه بامتلاك استوديو ضخم بحجم دولة".



أما بالنسبة إلى فريق العمل الذي يضم عشرات الممثلين، سواء من الفرنسيين ومن بينهم غريغوار كولين الذي يؤدي الدور الرئيسي في الفيلم، أو من الأرمينيين، فلم يكن الأمر "مجرد عمل"، بل "كان له معنى".

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