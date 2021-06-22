الجائحة تفتك بإصابات ثقيلة: حصيلة الضحايا تلامس 17 ألف شخص

2021/06/22 | 17:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 1.29 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

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ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 22 حزيران/يونيو، وتضمن تسجيل 6003 إصابات، و25 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 93.2%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 71 ألف شخص، بينهم أكثر من 564 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 16935 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 796 ألف شخص.

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