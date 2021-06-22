سعر الصرف وإجراءات قطاع الإسكان و6 ملفات أخرى أبرز محاور استضافة محافظ البنك المركزي

2021/06/22 | 17:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة بقيمة 5 تريليونات للمساهمة بتحريك قطاع الإسكان.

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وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 حزيران 2021)، ان "اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، استضافت، الثلاثاء، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ونائب المحافظ عمار حمد خلف".

وبحث اللقاء الدوري الذي جرى في مقر اللجنة المالية، بحسب البيان، "الخطوات التي وعد البنك المركزي تنفيذها لتقليل تداعيات تغيير سعر الصرف والآثار المترتبة عليه ، وموضوع بيع العملة ومواجهة عملية استنزافها وسبل الحفاظ عليها واستثمارها بشكل سليم".

واشار البيان الى ان اللجنة المالية، "ناقشت المشاريع والخطط والقروض التي وعد البنك تنفيذها بعد تغيير سعر صرف العملة ، حيث شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بتلك الوعود وسرعة تنفيذها بالذات تلك التي تساهم في تشغيل الشباب العاطلين وتدعم قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة ودعم المنتج المحلي وتخفيف القيود والإجراءات الروتينية عليها".

وتابع البيان ان "اللجنة بحثت مسألة الربط الإلكتروني بين وزارات التجارة والمالية هيئتي الكمارك والضرائب مع البنك المركزي ، فضلاً عن أتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية ، مشددةً على ضرورة قيام الحكومة بواجبها تجاه ذلك كما بينته اللجنة المالية ومجلس النواب من خلال قانون الموازنة لعام ٢٠٢١".

ودعت اللجنة المالية البنك المركزي إلى "اتخاذ أقوى الإجراءات الصارمة بشأن البنوك التي تخالف الضوابط ، مؤكدةً دعمها للبنك بشأن ذلك كون الفترة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين جميع السلطات"، موجهة بـ "بإستضافة وزير المالية لمناقشة ما طرح في الاستضافة وبحث جملة من القضايا التي تهم الواقع الاقتصادي للبلد".

من جانبه قدم محافط البنك المركزي، بحسب البيان، توضيحاً بشأن "ما اتخذه البنك وما يسعى إلى اتخاذه من خطوات لتقليل الآثار السلبية لتغيير سعر الصرف"، كاشفاً في الوقت ذاته عن "اطلاق مبادرة بقيمة 5 ترليون، إضافة إلى المساهمة بتحريك قطاع الإسكان لاستكمال المجمعات السكنية التي كانت متوقفه، فضلاً عن قرب اصدار سندات تمكن المواطنين من استثمار أموالهم".

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