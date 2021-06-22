بفيديو على جبل.. شاب يتحدى الأمن السعودي وشرطة مكة تقبض عليه

2021/06/22 | 17:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت شرطة منطقة مكة، الثلاثاء، القبض على شاب إثيوبي الجنسية بعد أن ظهر في مقطع فيديو على أحد الجبال، متحديا الجهات الأمنية إن كانت تستطيع الوصول إليه.

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