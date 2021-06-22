2021/06/22 | 17:14 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الثلاثاء 22 يونيو 2021 | 04:53 مساءً

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البرلمان يبحث مع وزير المالية مبيعات الدولار

البرلمان يبحث مع وزير المالية مبيعات الدولار

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