محافظ البنك المركزي يكشف عن مبادرة بقيمة 5 تريليونات

2021/06/22 | 17:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ونائبه عمار حمد خلف .وذكر رئيس اللجنة هيثم الجبوري في بيان، ان “اللقاء الدوري الذي جرى في مقر اللجنة المالية بحث الخطوات التي وعد البنك المركزي تنفيذها لتقليل تداعيات تغيير سعر الصرف والآثار المترتبة عليه، وموضوع بيع العملة ومواجهة عملية استنزافها […]

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