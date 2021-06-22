2021/06/22 | 17:23 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاعمار: انجاز مشروع تأهيل طريق المرور السريع حلة – ديوانية (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والبلديات العامة، الثلاثاء، عن انجاز
مشروع تأهيل طريق المرور السريع رقم 1
الجزء ط5 حلة – ديوانية باشراف دائرة
الطرق والجسور التابعة للوزارة، ضمن
مشاريع خطتها الاستثمارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاعمار: انجاز مشروع تأهيل طريق المرور السريع حلة – ديوانية (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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