2021/06/22 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، الثلاثاء، عن انجاز

مشروع تأهيل طريق المرور السريع رقم 1

الجزء ط5 حلة – ديوانية باشراف دائرة

الطرق والجسور التابعة للوزارة، ضمن

مشاريع خطتها الاستثمارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاعمار: انجاز مشروع تأهيل طريق المرور السريع حلة – ديوانية (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاعمار: انجاز مشروع تأهيل طريق المرور السريع حلة – ديوانية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).