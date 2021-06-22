لا تأجيل لتحالف انتخابات اليوم الى الغد البرلماني - علي عرمش شوكت

2021/06/22 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت لا تؤجل تحالفك الانتخابي الى الغد البرلماني يطلق عادة على العملية الانتخابية بـ " المعركة الانتخابية " بمعنى من المعاني ان دخولها يستلزم امتلاك اسلحة خوض غمارها.



حالها حال اية حرب، في هذه الجزئية طبعاً.



ولكن الفرق هو في نوع الاسلحة ففي المعارك بين جيوش الدول المتنازعة تستخدم الاسلحة " النارية " اما معركة الانتخابات فاسلحتها " ناعمة " كالبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي المعبّرة عن طموحات ا ......





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