خواطر - الطاهر المعز

2021/06/22 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز إقرار حدّ أدنى للضريبة على الشركات العابرة للقاراتمن المُستفيد من "الإصلاح الدّاخلي" للرأسمالية؟تضمّنَ جدول أعمال قِمّةَ الدّول السّبْع ( الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، إضافة إلى الإتحاد الأوروبي) مناقشة مُقترح الولايات المتحدة تنسيق وإقرار حدّ أدنى للضريبة على أرباح الشركات العابرة للقارات، وتوصّل وزراء مالية مجموعة السبع، يوم السبت الخامس من حزيرا ......





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