حوادث القطارات وعدالة الخدمات في مصر - عصام شعبان حسن

2021/06/22 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصام_شعبان_حسن يشكل قطاع النقل أهمية مركزية في الحياة الاقتصادية، بما يحققه من أدوار متنوعة، سواء في ما يتعلق بنقل الركاب أو البضائع، عدا عن مساهمته في قطاع السياحة، كذلك يلعب دوراً هاماً في امتداد مشروعات التنمية جغرافياً، بما فيها من مناطق عمرانية وصناعية جديدة، بجودتها تتحقق إحدى الميزات التي تؤسس تنوع أشكال الإنتاج وتعددها، وسيولة التوزيع وتنشيط حركة التجارة.مصرياً، يساهم قطاع النقل في الدخل القومي المحل ......





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