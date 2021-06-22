وفاة 25 شخصا وتسجيل 6003 إصابة ترفع الإجمالي إلى مليون و298 ألفا

2021/06/22 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل الموقف الوبائي في العراق قفزة جديدة بأعداد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا، إذ شخصت وزارة الصحة ستة الاف وثلاث إصابات إضافية.

وأعلنت الصحة في موقفها اليومي وفاة خمسة وعشرين شخصا ليرتفع بذلك العدد الكلي للوفيات منذ بدء تفشي الجائحة إلى ستة عشر الفا وتسع مئة وخمس وثلاثين حالة.

وذكرت الوزارة بلوغ إجمالي إصابات الوباء في العراق أكثر من مليون ومئتين وثمانية وتسعين ألفا، لافتة إلى أن نحو واحدا وسبعين الفا وثماني مئة وخمسين مصابا في عداد الحالات التي تتلقى العلاج في الوقت الحالي.

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