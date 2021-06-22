أسايش السليمانية توضح أسباب المواجهة مع حماية أحد الأحزاب

2021/06/22 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

في الساعة 11:30 من ليل امس الاثنين، كانت قواتنا مع القوات الامنية الاخرى في لجنة امن محافظة السليمانية تنفذ اجراءا امنيا رسميا في شارع الجواهري في حي سرجنار، خلال تلك الاثناء لم يلتزم سائق سيارة بالاجراءات والتعليمات الامنية ادت الى خلق مشكلة امنية، بعدها قام الشخص باستخدام قوة امنية خارج نطاق القانون والهجوم على القوة الامنية التي تنفذ واجبها عن طريق اطلاق النار ومواجهة القوة الامنية المشتركة ادى الى جرح 6 عمنتسبين من قوات اسايش السليمانية وعنصر من قوات طوارئ شرطة السليمانية وتم ارسالهم الى المستشفى لغرض تلقي العلاج.في الوفت الذي نتمنى فيه الشفاء العاجل للجرحى، سنترك الاجراءات القانونية للجنة التحقيق بالحادث ونطمئن جميع الاطراف اننا لن نترك مهامنا الوطنية في حماية حياة واملاك المواطنين واستقرارها ولهذا الغرض مستعدون لتقديم التضحيات جمة.

مديرية اسايش السليمانية

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