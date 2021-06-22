2021/06/22 | 17:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قرر مجلس النواب العراقي، تأجيل انعقاد جلسته إلى يوم الأحد المقبل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل..



تأجيل جلسة البرلمان إلى الأحد المقبل first appeared on النور نيوز.

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