القبض على متهم خطير بجرائم مختلفة في قضاء الزبير غربي البصرة

2021/06/22 | 17:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت القوات الامنية القبض على متهم خطير بجرائم مختلفة وارهابية في قضاء الزبير غربي البصرة .وذكر مصدر امني للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / بعد ورود معلومات استخبارية مؤكدة بوجود متهم خطير ومطلوب قضائيا وفق المادة 406 قتل وارتكابه جرائم اخرى منها ارهابية وسطو مسلح ومتاجرة المخدرات .واضاف "القي القبض عليه بعد مطاردته من قبل القوات الأمنية دامت لأكثر من أربعين يوما ./انتهى

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