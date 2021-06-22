رئيس اركان الجيش يبحث مع قادة وضباط الأجهزة الأمنية في البصرة آخر المستجدات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية

2021/06/22 | 17:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بحث رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبدالامير يارالله في مقر قيادة عمليات البصرة اليوم " مع قادة وضباط الأجهزة الأمنية في المحافظة آخر المستجدات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية./ انتهى

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