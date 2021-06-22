2021/06/22 | 17:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، اليوم الثلاثاء، على استضافة القيادات الأمنية في الإقليم والحكومة الاتحادية قريبا، لمعرفة اسباب استمرار الخروقات التركية للاراضي العراقية.وقال الزيادي في تصريح لـ”المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



القيادات الامنية في بغداد واربيل داخل البرلمان لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

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