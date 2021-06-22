مجلس النواب يؤجل عقد جلسته الى الأحد المقبل

2021/06/22 | 17:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عضوة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عن اخفاق المجلس بعقد جلسته رقم 2، مشيرة الى ان الجلسة تم تأجيلها الى يوم الأحد من الاسبوع المقبل.

وقالت النائبة آرزو محمود في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء: ان رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل عقد الجلسة رقم 2 الى يوم الاحد من الاسبوع المقبل، لافتة الى ان التأجيل جاء لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة

وكان النائب حسين نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قد قال خلال تصريح سابق لـ PUKmedia، ان رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل عقد جلسة المجلس نصف ساعة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.

هذا وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، 22/6/2021، جلسته الاعتيادية رقم 2 من الفصل التشريعي الثاني للسنة الانتخابية الثالثة.

فيما تضمن برنامج عمل الجلسة، التصويت على أعضاء محمكة التمييز الإتحادية، والتصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية النقل الجول بين العراق والمملكة العربية السعودية، والتصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي، والتصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية، بالاضافة الى القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم 163 لسنة 2016 التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، والقراءة الأولى لمشروع قانون إقرار البيانات المالية في السنة المالية المنتهية لعام 2014، والقراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، والقراءة الأولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية، بالاضافة الى مناقشات عامة.

PUKmedia خاص

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